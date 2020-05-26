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Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»
Metaratings
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал о переговорах с «Фулхэмом».В источнике
Подробнее о событии
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Полузащитник «Урала» Бумаль ведёт переговоры с «Фулхэмом»

Metaratings 12:16
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Футболист «Урала» может перейти в английский клуб

Sport.ru 12:14
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Игрок «Урала» Бумаль сообщил, что ведет переговоры с «Фулхэмом»

Sport24.ru 11:38 
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