НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНорвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегоходаТарасов получил травму на тренировке «Рубина»Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМОвечкин закинул 699-ю шайбу в НХЛАнфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочериБомбардир.руХавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург»Футбол России5Футбол РоссииSports.ruМатч ТВГЛАС.RUBookmaker-ratings.ruЗа «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ, сделал три результативные передачи. В 16 матчах в ПФЛ он также отметился тремя ассистами. Рыночная стоимость 20-летнего хавбека – 250 тысяч евро.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Оренбург» арендовал у «Зенита» КапленкоSport24.ru 06:28 Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)Советский спорт 05:56 Хавбек «Зенита» Капленко арендован «Оренбургом»Sports.ru 05:50рекламаГлавноеНорвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегоходаТарасов получил травму на тренировке «Рубина»Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМОвечкин закинул 699-ю шайбу в НХЛАнфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочериНовости