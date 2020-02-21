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Бомбардир.руБомбардир.ру
Хавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург»
Футбол России
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За «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ, сделал три результативные передачи. В 16 матчах в ПФЛ он также отметился тремя ассистами. Рыночная стоимость 20-летнего хавбека – 250 тысяч евро.В источнике
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«Оренбург» арендовал у «Зенита» Капленко

Sport24.ru 06:28 
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Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)

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