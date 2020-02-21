Хавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург»

За «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ, сделал три результативные передачи. В 16 матчах в ПФЛ он также отметился тремя ассистами. Рыночная стоимость 20-летнего хавбека – 250 тысяч евро.