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Хавьер Пасторе раскритиковал чемпионат Франции
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе выступил с критикой чемпионата Франции.В источнике
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Пасторе об уровне Лиги 1: «Многие матчи „ПСЖ“ можно заканчивать к перерыву. В ЛЧ такого нет»

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Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

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Пасторе: «Неймар достигнет уровня Месси и Роналду»

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