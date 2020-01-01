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Хаверц – об игре с «Ливерпулем»: «Мы уважаем их»
Чемпионат
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Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 20 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.В источнике
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Хаверц: «Премьер-Лига гораздо тяжелее, чем Бундеслига»

FAPL.ru 17:05
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Джеррард побил вековой рекорд Шотландии. Как великий футболист становится топ-тренером

Чемпионат 16:00
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Хаверц – об игре с «Ливерпулем»: «Мы уважаем их»

Евро-футбол.ру 15:16
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