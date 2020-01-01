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Хаверц готов перейти в «Челси», если лондонцы пройдут в Лигу чемпионов
Telegraf.com.ua
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В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.В источнике
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