Спорт день за днем

Хаверц прошел медосмотр для перехода в «Челси»

«Челси» практически оформил переход полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Об этом пишет в твиттере журналист Кристиан Фальк. 21-летний немец уже прошел медосмотр.