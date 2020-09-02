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Хаверц прошел медосмотр для перехода в «Челси»
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«Челси» практически оформил переход полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Об этом пишет в твиттере журналист Кристиан Фальк. 21-летний немец уже прошел медосмотр.В источнике
Подробнее о событии
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Кай Хаверц прошёл медосмотр для «Челси»

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Источник: Хавертц прошел медобследование в «Челси»

Матч ТВ 01:49
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Хавертц прошел медосмотр в «Челси»

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