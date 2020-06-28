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Хави выразил готовность возглавить «Барселону»
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Бывший футболист "Барселоны" Хави, являющийся главным тренером "Аль-Садда", заявил, что он собирается возглавить каталонский клуб.В источнике
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Хави выразил готовность возглавить «Барселону»

Soccernews.ru 17:13
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Хави: «Стать тренером „Барселоны“ — моя главная мечта. Мой штаб серьезно готовится»

Sport24.ru 16:58 
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Хави: я и мой тренерский штаб готовимся возглавить «Барселону»

Чемпионат 16:55
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