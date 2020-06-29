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Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Газета.Ru
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Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»

RT на русском 18:52
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Хави выразил готовность возглавить «Барселону»

Soccernews.ru 17:13
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Хави: «Стать тренером „Барселоны“ — моя главная мечта. Мой штаб серьезно готовится»

Sport24.ru 16:58 
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