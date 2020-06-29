НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил голАмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка АнглииАлексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»RT на русскомХави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»Газета.Ru6Газета.RuFootballHDЕвро-футбол.руSports.ruSoccernews.ruRT на русскомБывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»RT на русском 18:52Хави выразил готовность возглавить «Барселону»Soccernews.ru 17:13Хави: «Стать тренером „Барселоны“ — моя главная мечта. Мой штаб серьезно готовится»Sport24.ru 16:58 рекламаГлавное«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил голАмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка АнглииАлексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»Новости