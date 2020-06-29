НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСмолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболуАмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка АнглииВиктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКААлексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»RT на русскомХави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»Газета.Ru6Газета.RuFootballHDЕвро-футбол.руSports.ruSoccernews.ruRT на русскомБывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хави: «Я готовлюсь возглавить „Барселону“»Спорт-Экспресс 20:05Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»RT на русском 18:52Хави: «Стать тренером „Барселоны“ — моя главная мечта. Мой штаб серьезно готовится»Sport24.ru 16:58 рекламаГлавноеСмолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболуАмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка АнглииВиктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКААлексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»Новости