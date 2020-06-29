НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСмолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииАмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-ВегасеФК «Крылья Советов» сменил главного тренера«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка АнглииProstoProSportХави заявил о желании стать главным тренером «Барселоны»Газета.Ru6Газета.RuFootballHDRT на русскомSports.ruЕвро-футбол.руSoccernews.ruНаставник «Аль-Садд» Хави заявил о желании стать главным тренером «Барселоны».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хави: «Я готовлюсь возглавить „Барселону“»Спорт-Экспресс 20:05Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»RT на русском 18:52Хави: «Стать тренером „Барселоны“ — моя главная мечта. Мой штаб серьезно готовится»Sport24.ru 16:58 рекламаГлавноеСмолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииАмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-ВегасеФК «Крылья Советов» сменил главного тренера«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка АнглииНовости