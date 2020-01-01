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Хэмилтон оштрафован на 10 секунд на Гран-при России
F1news.ru
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оштрафован на десять секунд за нарушения на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при России в Сочи.В источнике
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Подробнее о событии
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Хэмилтон оштрафован на десять секунд на Гран-при России

RT на русском 08:29
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Стюарды дважды оштрафовали Льюиса Хэмилтона

F1news.ru 07:22
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Хэмилтона дисквалифицируют на один «Гран-при», если он получит еще два штрафных балла

Спорт-Экспресс 09:13
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