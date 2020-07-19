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Российская газетаРоссийская газета
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
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Соревнование проходило на трассе "Хунгароринг" в Будапеште. Второе место - у нидерландца Макса Ферстаппена, третье - у финна Валттери Боттаса. Россиянин Даниил Квят финишировал 12-м.В источнике
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Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Венгрии

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Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном и том же Гран-при

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