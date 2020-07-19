Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Соревнование проходило на трассе "Хунгароринг" в Будапеште. Второе место - у нидерландца Макса Ферстаппена, третье - у финна Валттери Боттаса. Россиянин Даниил Квят финишировал 12-м.