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Бомбардир.руБомбардир.ру
Хейбьерг перешел из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм»
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Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг стал игроком «Тоттенхэма». Лондонский клуб приобрел футболиста у «Саутгемптона».В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» объявил о трансфере Хейбьерга

Матч ТВ вчера в 13:23
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Пьер-Эмиль Хёйбьерг - игрок «Тоттенхэма»

ODDS.ru вчера в 13:50
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«Тоттенхэм» и «Саутгемптон» обменялись игроками

Спорт-Экспресс вчера в 13:49
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