Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). В пятницу Херрманн пробежала дистанцию за 20 минут 0,5 секунды, допустив один промах.