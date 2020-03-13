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Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
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Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). В пятницу Херрманн пробежала дистанцию за 20 минут 0,5 секунды, допустив один промах.В источнике
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