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Капитан «Севильи» Хесус играет в финале Лиги Европы спустя 13 лет
Sports.ru
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Капитан "Севильи" Хесус Навас вышел в стартовом составе финального матча Лиги Европы с "Интером" (2:2; перерыв).В источнике
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