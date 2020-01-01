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«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»
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Немецкий футбольный клуб «Майнц» обратился к главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу после второго в сезоне Бундеслиги разгромного поражения от «РБ Лейпциг».В источнике
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«Майнц» после трех мячей от Вернера попросил Клоппа купить игрока как можно скорее

Матч ТВ 19:47
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«Майнц» после трех мячей от Вернера попросил Клоппа купить игрока как можно скорее

Sportbox.RU 19:47
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«Лейпциг» просто безжалостен с «Майнцем»: за два матча 13:0, Вернер снова оформил хет-трик и гонится за Левандовским

Sports.ru 19:22
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