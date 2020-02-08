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«Валенсия» в гостях крупно уступила «Хетафе»
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Валенсия с 37 очками занимает пятое место. В следующем туре Хетафе в гостях сыграет против Барселоны, а Валенсия дома встретится с Атлетико.В источнике
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«Хетафе» победил «Валенсию» и продолжил погоню за «Барселоной» и «Реалом»

Sport24.ru 12:04 
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«Хетафе» победил «Валенсию» и сократил отставание от «Барселоны» до четырех очков

Спорт-Экспресс 12:00
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«Валенсия» в гостях крупно уступила «Хетафе»

Советский спорт 11:56 
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