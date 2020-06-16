«Хетафе» и «Эспаньол» сыграли вничью

Клуб из Барселоны преследует «Сельту» Федора Смолова в борьбе за выживание. Матч 29-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Эспаньол» завершился вничью 0:0. Гости с 16-й минуты играли вдесятером.