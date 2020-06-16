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«Хетафе» и «Эспаньол» сыграли вничью
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
Клуб из Барселоны преследует «Сельту» Федора Смолова в борьбе за выживание. Матч 29-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Эспаньол» завершился вничью 0:0. Гости с 16-й минуты играли вдесятером.В источнике
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Чемпионат Испании. «Хетафе» в большинстве не справился с «Эспаньолом»

Футбол на Куличках 15:34
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«Хетафе» в большинстве не смог победить «Эспаньол»

ODDS.ru 15:25
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«Хетафе» в большинстве не смог обыграть «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 15:25
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