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«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры
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"Хетафе" во втором тайме смял "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании.В источнике
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«Хетафе» победил «Валенсию» и продолжил погоню за «Барселоной» и «Реалом»

Sport24.ru 12:04 
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«Хетафе» победил «Валенсию» и сократил отставание от «Барселоны» до четырех очков

Спорт-Экспресс 12:00
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«Валенсия» в гостях крупно уступила «Хетафе»

Советский спорт 11:56 
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