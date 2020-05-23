Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса
Немец не прилетел в Москву в обозначенный клубом срок. Причина проста — защитника напрягает нынешняя эпидемиологическая обстановка в Москве и России. Хеведес опасается за свое здоровье и считает, что в Германии ему будет безопаснее.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.