Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

Немец не прилетел в Москву в обозначенный клубом срок. Причина проста — защитника напрягает нынешняя эпидемиологическая обстановка в Москве и России. Хеведес опасается за свое здоровье и считает, что в Германии ему будет безопаснее.