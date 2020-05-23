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Хеведес не вернулся в «Локомотив» из-за опасений по поводу здоровья
Газета.Ru
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в Москву в назначенный клубом день. Немецкий футболист опасается за свое здоровье из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в столице России.В источнике
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С чего всё начиналось
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Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.
Чемпионат 10:40
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Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

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Хёведес не вернулся в «Локомотив» и хочет разорвать контракт

Metaratings 11:20
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Защитник «Локомотива» Хеведес не прилетел в Москву. Он опасается за свое здоровье

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