Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня. Об этом сообщает источник со ссылкой на сообщение пресс-службы москвичей.В источнике
С чего всё начиналось
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.