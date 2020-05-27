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Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»
Газета.Ru
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня. Об этом сообщает источник со ссылкой на сообщение пресс-службы москвичей.В источнике
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С чего всё начиналось
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Защитник ФК «Локомотив» Хёведес не вернулся в клуб для подготовки к рестарту сезона в РПЛ

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
ТАСС Спорт 06:49
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