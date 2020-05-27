Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня. Об этом сообщает источник со ссылкой на сообщение пресс-службы москвичей.