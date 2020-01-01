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Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком
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Бывший наставник сборной считает, что у Александра есть все задатки, чтобы стать отличным тренером. Спортсмен еще будучи игроком любил предлагать свои идеи, работая как наставник. Напомним, что вчера Александр Анюков объявил о завершении профессиональной карьеры.В источнике
Гус Хиддинк
нидерландский футбольный тренер
Анюков мне очень нравится и как игрок, и как человек. Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. У него независимый ум.Нева Спорт01:13
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