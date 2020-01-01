Гус Хиддинк нидерландский футбольный тренер

Анюков мне очень нравится и как игрок, и как человек. Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. У него независимый ум.

Нева Спорт

01:13