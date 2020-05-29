НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителямиСтали известны пары первого раунда плей-офф НХЛСКА и «Амур» произвели обмен игрокамиРами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулированСБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлонуЧемпионатХиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игрокомПриятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хиддинк: «Приятно удивлен, что Анюков решил стать тренером. Будучи игроком он уже имел хорошие идеи»Sport24.ru 21:26 Хиддинк: «Думаю, у Анюкова получится сделать хорошую тренерскую карьеру»Бомбардир.ру 17:56Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игрокомЧемпионат 17:48рекламаГлавноеРоспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителямиСтали известны пары первого раунда плей-офф НХЛСКА и «Амур» произвели обмен игрокамиРами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулированСБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлонуНовости