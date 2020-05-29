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Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком
Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру.В источнике
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Хиддинк: «Приятно удивлен, что Анюков решил стать тренером. Будучи игроком он уже имел хорошие идеи»

Sport24.ru 21:26 
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Хиддинк: «Думаю, у Анюкова получится сделать хорошую тренерскую карьеру»

Бомбардир.ру 17:56
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Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком

Чемпионат 17:48
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