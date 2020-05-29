Гус Хиддинк нидерландский футбольный тренер

У него независимый ум. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи. Саша никогда не боится выражать свое мнение, Он может довериться тренеру, а может сделать по-своему. Анюков очень упрямый, по-хорошему.

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