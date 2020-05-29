Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком
Бывший наставник сборной считает, что у Александра есть все задатки, чтобы стать отличным тренером. Спортсмен еще будучи игроком любил предлагать свои идеи, работая как наставник. Напомним, что вчера Александр Анюков объявил о завершении профессиональной карьеры.В источнике У него независимый ум. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи. Саша никогда не боится выражать свое мнение, Он может довериться тренеру, а может сделать по-своему. Анюков очень упрямый, по-хорошему.Все про Спорт ру03:16