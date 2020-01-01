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«Химки»: «Если появится инвестор, то будем играть в РПЛ»
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Если инвестор появится, то будем в РПЛ.В источнике
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Гендиректор «Химок» прокомментировал слухи о финансовом положении клуба

Metaratings 15:17
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«Химки»: «Если появится инвестор, то будем играть в РПЛ»

Soccer.ru 12:47 
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Гендиректор «Химок»: «Инвестор появится – будем в РПЛ. Нет – пойдем в ФНЛ»

Sports.ru 12:15
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