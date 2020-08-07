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«Химки» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России
Комсомольская правда
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.05.В источнике
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