«Химки» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.05.