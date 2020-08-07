НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ «Химках» не выявлен коронавирус перед матчем с ЦСКА«Тамбов» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России по футболуВ первом туре обойдется без сюрпризов. Прогноз команды экспертовСезон Российской премьер-лиги по футболу стартует 7 августаЦСКА отказался поменяться матчами с «Химками»Главное«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России«Лион» проиграл «Ювентусу» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и пробился в первый раунд плей-офф НХЛНа турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боемЧемпионат«Химки» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата РоссииКомсомольская правда5Комсомольская правдаSputnik ГрузияЧемпионатLiveSport.ruИзвестияКомментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.05.В источнике Комментировать3Подробнее о событии «Не знаю, чего в Тедеско больше — артистизма или шарлатанства»Известия 17:01«Химки» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата РоссииЧемпионат 14:47«Химки» — ЦСКА: старт нового сезонаВсе про Спорт ру 08:16рекламаЕщё по темеВ «Химках» не выявлен коронавирус перед матчем с ЦСКА«Тамбов» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России по футболуВ первом туре обойдется без сюрпризов. Прогноз команды экспертовСезон Российской премьер-лиги по футболу стартует 7 августаЦСКА отказался поменяться матчами с «Химками»Главное«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России«Лион» проиграл «Ювентусу» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и пробился в первый раунд плей-офф НХЛНа турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боемНовости