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Ломовицкий: выглядели лучше «Ротора», но подвела реализация
Футбол России
  • Футбол России
  • ГЛАС.RU
Полузащитник "Химок" Александр Ломовицкий подвел итог матча 6-го тура РПЛ с "Ротором".В источнике
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Полузащитник «Химок» Ломовицкий подвёл итог противостоянию с «Ротором»

ГЛАС.RU 03:35
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Трошечкин: полностью переиграли «Ротор», но пропустили глупый гол

Футбол России 04:25
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Александр Трошечкин: «Химки» полностью переиграли «Ротор», но пропустили глупый гол

Советский спорт 04:17
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