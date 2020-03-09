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«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ
Вести-Томск
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  • vtomske.ru
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Победа позволила «Химкам» возглавить турнирную таблицу ФНЛ. В активе команды Сергея Юрана 53 очка. «Томь» (36) занимает 10-е место.В источнике
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«Химки» обыграли «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ

Советский спорт 09:13 
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«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ

Чемпионат 08:57
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«Химки» дома разгромили «Томь»

Матч ТВ 08:55
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