«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо. Глава ведомства отметил, что сделка до конца не завершилась.