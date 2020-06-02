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Газета.RuГазета.Ru
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо. Глава ведомства отметил, что сделка до конца не завершилась.В источнике
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Подробнее о событии
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«Химки» останутся в ФНЛ

Sport.ru 16:28
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«Химки» будут выступать в ФНЛ с задачей выйти в РПЛ

Metaratings 16:40
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Министр спорта Московской области: «Химки» станут частной структурой и будут выступать в ФНЛ

Советский спорт 15:24
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