НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат России по футболу: сезон РПЛ стартует в ПодмосковьеИгрок ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от старта нового сезонаВ паузу между чемпионатами России футбольные клубы стали менять тренеровЦСКА объявил состав на матч против «Химок», Влашич отсутствует«Химки» — ЦСКА: старт нового сезонаГлавноеСарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатамиЧемпионат России по футболу: сезон РПЛ стартует в Подмосковье«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов«Локомотив» объявил о трансфере ЛисаковичаГазета.Ru«Химки» и ЦСКА объявили составы на матч первого тура РПЛBookmaker-ratings.ru6Bookmaker-ratings.ruМатч ТВГазета.RuMetaratingsФутбол РоссииSports.ru"Химки" и московский ЦСКА объявили составы на матч первого тура чемпионата России.В источнике Комментировать1Подробнее о событии ЦСКА впервые за 21 год вышел на матч чемпионата России без единого легионера в стартовом составеSport24.ru 09:05 В старте ЦСКА на матч с «Химками» нет ни одного легионера. Впервые в XXI векеSports.ru 08:59«Химки» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛMetaratings 08:10рекламаЕщё по темеЧемпионат России по футболу: сезон РПЛ стартует в ПодмосковьеИгрок ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от старта нового сезонаВ паузу между чемпионатами России футбольные клубы стали менять тренеровЦСКА объявил состав на матч против «Химок», Влашич отсутствует«Химки» — ЦСКА: старт нового сезонаГлавноеСарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатамиЧемпионат России по футболу: сезон РПЛ стартует в Подмосковье«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов«Локомотив» объявил о трансфере ЛисаковичаНовости