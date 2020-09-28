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«Химки» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ
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"Химки" и московское "Динамо" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.В источнике
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Футбол, РПЛ, Химки - Динамо, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 11:29
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«Химки» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

Metaratings 11:12
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Черевченко выставил на дебютный матч в «Химках» Данилкина, Ломовицкого, Дядюна; Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой сыграют у «Динамо»

Бомбардир.ру 11:04
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