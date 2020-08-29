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Газета.RuГазета.Ru
«Химки» и «Ротор» определились с составами на матч РПЛ
Газета.Ru
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  • Футбол России
"Химки" и волгоградский "Ротор" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.В источнике
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Подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор» объявили составы на матч РПЛ

РИАМО 12:43
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«Химки» и «Ротор» определились с составами на матч РПЛ

Газета.Ru 12:21
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«Химки» — «Ротор»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru 12:07 
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