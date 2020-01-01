«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В источнике