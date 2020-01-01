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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Спорт день за днем
  • Piter.tv0:46
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.В источнике
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«Химки» и «Родина» могут объединиться

Soccer.ru 04:53 
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«Химки» пройдут лицензирование для РПЛ

Спорт день за днем 07:23
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«Рейтинг Букмекеров»: «Химки» подали документы на участие в РПЛ

Бомбардир.ру 07:21
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