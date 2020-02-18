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Газета.RuГазета.Ru
«Химки» могут обрести нового владельца
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Футбольный клуб "Химки" может обрести нового владельца.В источнике
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В «Химках» может смениться владелец, у клуба появится задача выхода в РПЛ

Metaratings 07:45
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«Химки» могут обрести нового владельца

Газета.Ru 06:59
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Выход в РПЛ станет задачей «Химок», когда в команде будут только собственные воспитанники

ТАСС Спорт 06:51
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