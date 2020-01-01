НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Тульский футболТульский футбол
«Химки» вместо премьер-лиги могут опуститься во второй дивизион
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
"Химки" в сезоне-2020/21 могут отказаться от участия в розыгрыше как премьер-лиги, так и ФНЛ.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Химки» в сезоне-2020/21 будут выступать в ФНЛ

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
alt

«Химки» на 90 процентов сыграют в следующем сезоне ФНЛ, РПЛ даже не рассматривается

Спорт день за днем 12 июля в 08:48
alt

Министр спорта Московской области допустил, что «Химки» вместо выхода в РПЛ окажутся в ПФЛ

Sport.ru 12 июля в 08:43
реклама
Главное
Новости