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Юран: 1 июня состоятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами
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Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что в ближайшее время клуб проведет встречу с инвесторами.В источнике
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Юран: 1 июня состоятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами

Футбол России 03:41
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Сергей Юран: 1 июня «Химки» встретятся с двумя потенциальными инвесторами

Bookmaker-ratings.ru 03:33
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Юран: 1 июня «Химки» проведут основной раунд переговоров с инвесторами под РПЛ

Metaratings 02:29
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