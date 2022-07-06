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«Химки» не поддержали идею проведения Кубка РПЛ из-за непроработанности турнира

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о том, что клуб не поддержал идею проведения Кубка лиги.
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6 июня стало известно, что 13 из 16 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги в новом сезоне.
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Телеканал может заплатить 1,6 млрд рублей за права на трансляцию турнира.РФС примет окончательное решение о создании Кубка РПЛ на собрании, запланированном на следующую неделю.
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Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.
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