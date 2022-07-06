Спорт-Экспресс«Химки» не поддержали идею проведения Кубка РПЛ из-за непроработанности турнираЧлен наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о том, что клуб не поддержал идею проведения Кубка лиги.Спорт-Экспресс6 июня стало известно, что 13 из 16 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги в новом сезоне.MetaratingsТелеканал может заплатить 1,6 млрд рублей за права на трансляцию турнира.РФС примет окончательное решение о создании Кубка РПЛ на собрании, запланированном на следующую неделю.ИноПроСпортОкончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBetassistЕвро-футбол.руЧемпионатBookmaker-ratings.ruSport24.ruRT на русскомИноПроСпортODDS.ruБомбардир.руПодробнее о событииРоман Терюшков: Нужно беречь то, чего удалось достичь. Я поддержу «Матч» с «Газпром-Медиа»Bookmaker-ratings.ru10:42«Химки» выступили против проведения Кубка лигиСпорт день за днем10:31«Химки» не поддержали введение Кубка РПЛ из-за непроработки двух вопросовТАСС Спорт07:45В «Химках» считают Кубок лиги непроработаннымСоветский спорт07:23В «Химках» объяснили, почему не поддержали идею проведения Кубка лигиЧемпионат06:17В «Химках» объяснили, почему не поддержали проведение Кубка лиги в сезоне-2022/23Sport24.ru06:07«Химки» не поддержали идею проведения Кубка РПЛ из-за непроработанности турнираСпорт-Экспресс06:03Показать ещёОценить5