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Спорт день за днемСпорт день за днем
«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денег
Спорт день за днем
  • Piter.tv0:46
Ранее ФНЛ и ПФЛ приняли решение не доигрывать сезон. По итогам первенства две первые команды – «Ротор» и «Химки» – должны выходить в премьер-лигу.В источнике
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Источник: «Химкам» из городского бюджета выделено 200 млн рублей на следующий сезон

Sport24.ru 13:53 
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«Химки» получат из бюджета только 200 млн рублей

Евро-футбол.ру 14:41
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У «Химок» нет денег на РПЛ и, кажется, даже ФНЛ. В Премьер-лиге может остаться 15-е место

Sports.ru 13:09
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