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Спорт день за днемСпорт день за днем
«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денег
Спорт день за днем
  • Piter.tv0:46
Ранее ФНЛ и ПФЛ приняли решение не доигрывать сезон. По итогам первенства две первые команды – «Ротор» и «Химки» – должны выходить в премьер-лигу.В источнике
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