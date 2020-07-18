Ранее «Чемпионат» сообщил, что один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. При этом клубы смогут тесно сотрудничать.