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Газета.RuГазета.Ru
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
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В СМИ появилась информация, согласно которой столичный клуб готов финансово помочь "Химкам" для выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако представитель владельца "Спартака" Леонида Федуна Антон Фетисов заявил, что подмосковный клуб еще не связывался по поводу сотрудничества.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ

Ранее «Чемпионат» сообщил, что один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. При этом клубы смогут тесно сотрудничать.
Sport24.ru вчера в 16:46 
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Министр спорта МО: «У нас нет информации о том, что „Спартак“ проспонсирует выход „Химок“ в РПЛ»

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