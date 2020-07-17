«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
В СМИ появилась информация, согласно которой столичный клуб готов финансово помочь "Химкам" для выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако представитель владельца "Спартака" Леонида Федуна Антон Фетисов заявил, что подмосковный клуб еще не связывался по поводу сотрудничества.В источнике
С чего всё начиналось
Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать.
Metaratings вчера в 17:02