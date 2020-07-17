НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • RT на русском
В СМИ появилась информация, согласно которой столичный клуб готов финансово помочь "Химкам" для выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако представитель владельца "Спартака" Леонида Федуна Антон Фетисов заявил, что подмосковный клуб еще не связывался по поводу сотрудничества.В источнике
9
С чего всё начиналось
alt

Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать.
Чемпионат вчера в 16:20
Подробнее о событии
alt

Конов — о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок»: «Переговоры прошли. „Спартак“ пока не ответил согласием»

Sport24.ru 00:30 
alt

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Газета.Ru вчера в 23:50
alt

«Спартак» готов помочь «Химкам» деньгами для выхода в РПЛ

Metaratings вчера в 17:02
реклама
Главное
Новости