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Если «Химки» не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что "Химки" могут отказаться от РПЛ, если клуб не найдет инвесторов до конца весны.В источнике
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Чтобы попасть в РПЛ, «Химкам» нужно найти инвестора за 10 дней. Без денег клуб останется в ФНЛ

Sport24.ru 06:00 
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«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут частных спонсоров

Metaratings 04:31
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«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов за 10 дней

Чемпионат 04:24
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