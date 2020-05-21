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«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
Газета.Ru
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК "Химки" не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020 / 21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.В источнике
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Чтобы попасть в РПЛ, «Химкам» нужно найти инвестора за 10 дней. Без денег клуб останется в ФНЛ

Sport24.ru 06:00 
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ФК «Химки» и власти города ведут поиски спонсора для выступления в РПЛ

ТАСС Спорт 06:13
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«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут частных спонсоров

Metaratings 04:31
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