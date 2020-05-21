«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК "Химки" не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020 / 21, если до конца мая не будут найдены инвесторы. В источнике