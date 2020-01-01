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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°2:29
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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«Буду переживать за парней». Юран о расторжении контракта с «Химками»

Спорт-Экспресс 07:15
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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

Sport.ru 06:00
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«Мы ударили по рукам, обо всём договорились». В «Химках» заверили, что у Юрана нет претензий

Матч ТВ 06:49
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