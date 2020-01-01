«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторонТрусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к ПлющенкоФорвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию«Каролина» разгромила «Рейнджерс» благодаря хет-трику СвечниковаИкер Касильяс объявил о завершении карьерыRT на русском«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторонСпорт-Экспресс113Телеканал 360°2:29Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике Комментировать8Подробнее о событии «Буду переживать за парней». Юран о расторжении контракта с «Химками»Спорт-Экспресс 07:15«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторонSport.ru 06:00«Мы ударили по рукам, обо всём договорились». В «Химках» заверили, что у Юрана нет претензийМатч ТВ 06:49рекламаГлавное«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторонТрусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к ПлющенкоФорвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию«Каролина» разгромила «Рейнджерс» благодаря хет-трику СвечниковаИкер Касильяс объявил о завершении карьерыНовости