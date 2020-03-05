НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МК-СпортМК-Спорт
«Химки» обыграли «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • ODDS.ru
  • РБК
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Аргументы и Факты
  • Известия
  • Спорт уик-энд
  • Чемпионат
  • Нева Спорт
  • Телеканал 360°
  • Российская газета
  • FootballHD
  • TheUK.one
«Химки» обыграли московское «Торпедо» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Футболисты подмосковных «Химок» обыграли московское «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России

Эхо Москвы 02:00
alt

Стаканчик Юрана, кульбит Коряна и боль торпедовцев. Яркие фото победы «Химок»

Чемпионат 01:30
alt

«Торпедо» точно готово к РПЛ? «Химки» доказали обратное

Спорт-Экспресс вчера в 15:45
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости