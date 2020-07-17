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«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
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Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом 17 июля сообщает «Чемпионат». По информации издания, «Химки» решили не играть в премьер-лиге в сезоне 2020/21.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» окончательно решили отказаться от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне. Объявлено об этом будет после полуфинала Кубка России, который состоится 19 июля.
Чемпионат 04:01
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Сергей Юран: Новости о том, что «Химки» откажутся от РПЛ, – вброс. Все с точностью до наоборот

Советский спорт 05:36
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«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ

Чемпионат 04:01
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СМИ: «Химки» отказались от выхода в РПЛ

Sportbox.RU 04:13
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