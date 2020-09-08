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«Химки» подписали белорусского форварда
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Спорт-Экспресс
  • Sputnik Беларусь
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Пресс-служба "Химок" сообщает, что клуб подписал белорусского нападающего Николая Сигневича. Последним клубом форварда перед переходом в "Химки" был венгерский "Ференцварош".В источнике
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